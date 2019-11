Gucci lança novo conceito e aposta em lojas temporárias

MILÃO, 6 NOV (ANSA) – A grife italiana Gucci está lançando uma série de lojas temporárias, conhecidas como pop-up stores, que contarão com ambientes interativos e dedicados a temas globais. Os estabelecimentos serão inaugurados especialmente em regiões onde a marca de luxo não tem um posto físico, como em Chengdu, São Paulo, Taipei, Bangcoc, Moscou, Cidade do México, Dubai e outros locais na Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia.

Batizadas de “Gucci Pin”, as lojas temporárias ficarão abertas, em média, durante cinco semanas. Em alguns casos, funcionarão ao longo de um ano. Cada local promoverá uma experiência digital interativa e imersiva, graças às novas tecnologias de realidade aumentada planejadas para estas pop-up stores.

A primeira maison foi inaugurada nesta terça-feira (5) em Hong Kong. Ao longo do mês de novembro, no entanto, outras serão abertas em Fukuoka (Japão), Seongnam (Coréia), Denver (EUA) e em Paris (França).

Segundo o executivo-chefe da Gucci, Marco Bizzarri, as lojas Gucci Pin permitirão que a marca atinja diferentes segmentos de consumidores mais do que com sua lojas físicas. As primeiras lojas são dedicadas à coleção Gift Giving 2019, que celebra o famoso motivo Flora combinando com a linha de bolsas da marca Ophidia. Já a segunda, que será inaugurada no início de 2020, celebrará o Ano Novo Chinês em homenagem ao Mickey Mouse.

O personagem da Disney estampará uma coleção de roupas, sapatos e acessórios. Entre o fim de janeiro e março de 2020, ainda haverá uma loja com tema “psicodélico”, onde terá produtos projetados para “os clientes refletirem o conceito sonhador”, incluindo artigos e acessórios de viagem. Para marcas estabelecidas, as lojas pop-up são uma maneira de alimentar a crescente demanda por novidades constantes, especialmente entre os consumidores mais jovens.

“Estamos vendo a Gucci Pin como um novo mapa para novos territórios, combinando uma ativação digital imersiva para aprimorar ainda mais a experiência física”, explicou Bizzarri. Alguns alfinetes personalizados da Gucci, caracterizados pelo tema das lojas temáticas, aparecerão no Google Maps em alguns países para dar maior destaque aos estabelecimentos. Além disso, uma seção especial no Gucci App permitirá que o usuário mergulhe em uma experiência digital única, com realidade aumentada e filtros fornecidos para o Snapchat e Instagram, o que permitirá que os usuários experimentem os temas da Gucci Pin em diferentes plataformas digitais. (ANSA)