Gucci lança coleção de vestidos de noite

Ansai Ansa 06/11/2023 - 19:39

MILÃO, 6 NOV (ANSA) – A poucas semanas do desfile da coleção Gucci Ancora, a primeira assinada por Sabato De Sarno e apresentada em setembro durante a Semana de Moda de Milão, a maison florentina lançou nesta segunda-feira (6) a coleção “Ancora Notte”.

A seleção inclui 12 vestidos de noite decorados com preciosos bordados inspirados em um estudo do arquivo, especialmente em uma seleção de bolsas minaudière (ícone da Van Cleef) dos anos 50.

Os micro shorts também estão de volta, já uma grande tendência para o verão de 2024, criados para dar um toque contemporâneo aos vestidos de crepe fluido, em homenagem aos anos 90.

A coleção também inclui vestidos de silhuetas suaves com renda e franjas com contas, além de modelos em cady com decote em forma de laço.

A coleção foi apresentada durante o Lacma Art+ Film Gala 2023, vestida por supermodelos como Mariacarla Boscono e Vittoria Ceretti. (ANSA).

