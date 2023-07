Gucci é eleita marca de luxo mais transparente de 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 14:39 Compartilhe

MILÃO, 13 JUL (ANSA) – A grife italiana Gucci lidera um ranking internacional de transparência do setor de moda, na categoria de empresas de luxo, pelo sétimo ano consecutivo.

Na classificação geral, que leva em conta 250 marcas do setor de moda, a campeã também foi uma italiana, a varejista OVS, com a Gucci no segundo lugar do pódio.

O levantamento Fashion Transparency Index, elaborado pela Fashion Revolution, mede o nível de transparência das marcas mais relevantes a nível internacional com base em suas informações públicas.

A escolha leva em conta 258 indicadores relativos a temas sociais, direitos humanos, cadeia de suprimento, governança e meio ambiente.

A pontuação da Gucci chegou a 80%, enquanto a média das outras marcas é de 26%.

Outra repercussão positiva sobre a grife foi a divulgação, nesta quinta-feira (13), de uma doação pessoal de 80 mil euros (R$ 430 mil) feita pelo presidente e CEO da Gucci, Marco Bizzarri, para a região da Emilia-Romagna, ainda sob efeito das enchentes que mataram 17 pessoas em maio.

“A maior parte dos meus amigos é de lá. Apesar da força e energia e imagens extraordinárias de quem arregaçou as mangas com força e otimismo, a situação ainda é dramática para certas famílias”, disse o executivo, lembrando que nasceu e cresceu na região. (ANSA).

