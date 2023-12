Gucci decide manter tinta jogada em sua árvore de Natal em Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/12/2023 - 12:42 Para compartilhar:

MILÃO, 30 DEZ (ANSA) – A Gucci decidiu não remover a tinta com a qual sua árvore de Natal na Galleria Vittorio Emanuele, em Milão, foi atacada nesta sexta-feira (19) pelos ativistas climáticos do grupo Ultima Generazione.

Em um comunicado, a empresa do grupo Kering, que condena de forma “inequívoca” o gesto, explica que “optou por não intervir e utilizar o incidente como ponto de reflexão coletiva”.

“Ativa há anos na promoção de um diálogo construtivo, a Gucci assim confirma seu compromisso em conscientizar a comunidade sobre esses temas, destacando que a responsabilidade compartilhada nunca deveria se traduzir em atos violentos ou vandalismo”, conclui a maison.

Ao menos três ativistas subiram na árvore e jogaram baldes de tinta “lavável” antes que a polícia fosse acionada. Além de jogarem a tinta, alguns deles se colaram no enfeite.

No total, quatro pessoas – duas mulheres de 24 e 26 anos e dois homens de 21 e 44 anos de idade – foram levadas para a delegacia.

Segundo o grupo, o protesto foi feito contra a “cumplicidade das multinacionais de luxo e do governo no apoio a um modelo econômico que permite a uma pequena fatia da população acumular riquezas vergonhosas e abusar selvagemente dos recursos do planeta”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias