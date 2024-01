Guatemala ordena prisão de quatro juízes eleitorais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 19:32 Para compartilhar:

Um juiz guatemalteco ordenou, nesta quinta-feira (11), a captura de quatro juízes eleitorais que deixaram o país depois de perderem a imunidade em novembro por suposta corrupção na compra de um software usado nas eleições, informou o Ministério Público (MP).

O anúncio ocorre três dias antes da posse do presidente eleito, o social-democrata Bernardo Arévalo, que denunciou estar sob ataque do MP para impedir seu mandato.

“Foram confirmadas as ordens de prisão”, incluindo a ordem contra Irma Palencia, ex-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), que organizou as eleições do ano passado, disse o porta-voz do MP, Moisés Ortiz, à AFP.

Mandados de prisão também foram emitidos contra Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas e Mynor Franco, magistrados titulares do TSE, acusados dos crimes de abuso de autoridade e fraude.

Os quatro, a pedido do MP, perderam sua imunidade em 30 de novembro nas mãos do Congresso, controlado pelos governistas.

O Ministério Público os investiga pela suposta compra superfaturada de um sistema digital de transmissão de resultados eleitorais que foi utilizado no primeiro turno em junho e no segundo turno de agosto, vencido por Arévalo.

Após perderem a imunidade, os juízes deixaram o país e estão de férias até fevereiro.

Duas semanas após a retirada da imunidade, os Estados Unidos impuseram sanções de visto a 300 guatemaltecos por tentar “minar” a democracia, entre eles uma centena de deputados.

Arévalo, de 65 anos, assumirá a Presidência neste domingo após um caminho tumultuado desde que surpreendeu em junho ao se tornar o segundo mais votado e é alvo de uma ofensiva do MP.

A entidade judicial, dirigida pela procuradora-geral Consuelo Porras, que é considerada “corrupta” por Washington, buscou retirar a imunidade do presidente eleito e conseguiu que um juiz suspendesse seu partido, Semilla.

