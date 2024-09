Guarulhos: Justiça Eleitoral recusa nova vice de Jorge Wilson por erro de partido no registro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 20:47 Para compartilhar:

A Justiça Eleitoral de São Paulo recusou o nome de Edna Sarlo como vice-candidata à prefeita na chapa de Jorge Wilson (Republicanos) nas eleições em Guarulhos (SP). A decisão é assinada pela juíza Marcela Filus Coelho, da 176ª Zona Eleitoral de Guarulhos.

Edna foi indicada após a cassação do registro de Jesus Roque de Freitas na última semana. Filiado ao Podemos, Freitas foi cassado devido a um processo por improbidade administrativa no passado.

De acordo com a Justiça, Edna foi incluída no sistema com o partido errado, o que é considerado um erro “insanável”. Filiada ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ela foi cadastrada como filiada ao Republicanos, partido do candidato a prefeito.

“A candidata consta no sistema de candidaturas – CAND com a mesma filiação partidária que o candidato a prefeito na chapa, contudo a requerente é filiada a partido político diverso”, disse a juíza.

“Em contato com o setor responsável pela orientação às Zonas Eleitorais no registro de candidaturas a serventia foi informada que a correção da informação no sistema de candidaturas – CAND não é possível, tendo em vista tratar-se de erro insanável”, concluiu.

A juíza ainda deu até 48 horas para a apresentação de um requerimento individual de candidatura. Entretanto, o prazo para a troca de candidatos se encerrou na última segunda-feira, 16.

O site IstoÉ entrou em contato com Jorge Wilson, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.