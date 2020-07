Guardiola, sobre o futuro de Messi: ‘Quero que fique no Barcelona’ Treinador do Manchester City comandou o melhor jogador do mundo nos tempos de Barcelona e afirma que seu desejo é que Messi continue no Camp Nou

O futuro do argentino Lionel Messi segue indefinido. Com contrato até o fim da próxima temporada com o Barcelona, o craque ainda não renovou seu vínculo e sua permanência é incerta. Segundo a rádio “Cadena SER”, o camisa 10 estaria disposto a deixar o clube blaugrana.

E sempre que a especulação sobre o futuro de Messi volta à tona, seu nome é ligado ao técnico Pep Guardiola, atual comandante do Manchester City. No entanto, no que depender do catalão, o melhor jogador do mundo permanecerá no Camp Nou.

– Como já disse, sobre o mercado de transferências, vamos falar só no final da temporada e não direi nada agora. Meu desejo é que o Messi siga no Barcelona – disse Guardiola em coletiva.

Além de falar sobre Messi e Barcelona, Guardiola também falou sobre o grande rival culé: o Real Madrid. O clube da capital espanhola é o adversário do City nas oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, no Santiago Bernabéu, os ingleses venceram por 2 a 1 e têm a vantagem para o jogo de volta, que ainda está com local indefinido.

– Quero que seja jogado em Manchester, mas não tenho tanto peso ou influência para decidir. Nunca falo com a Uefa e nem telefonei – afirmou o catalão, que acatará a decisão da entidade.

Ainda sobre Champions League, o Manchester City não sabe ainda se jogará a competição na próxima temporada. Por conta de uma punição da Uefa por descumprir regras do Fair Play Financeiro, o clube foi excluído das duas próximas edições do torneio. No entanto, o clube recorreu da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e deve conhecer o resultado no dia 13.

– Mais tarde darei minha opinião. Vamos esperar, mas a preparação para esta temporada não mudará. O que temos pela frente é muito bonito – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também