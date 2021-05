Guardiola se emociona ao falar de Aguero: ‘Insubstituível’ Técnico do Manchester City chorou ao falar sobre atacante argentino que anotou dois gols neste domingo na goleada por 5 a o sobre o Everton pela Premier League

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, se emocionou ao falar sobre a participação de Sergio Aguero no duelo contra o Everton e sobre sua trajetória com a camisa do clube inglês. Para o espanhol, não será possível encontrar substitutos após a saída do argentino.

– Ele é uma pessoa especial para todos nós. Ele me ajudou muito. Nós não podemos substituí-lo. Ele mostrou suas qualidades.

> Veja a tabela da Premier League



Aguero fez sua última partida com a camisa do Manchester City pela Premier League, anotou dois gols neste domingo e encerrou sua trajetória no Campeonato Inglês com 184 gols. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro da história do torneio por um único clube.

Segundo as informações da imprensa europeia, Aguero está acertado com o Barcelona até 2023, mas ainda não foi feito nenhum anúncio oficial. O argentino é esperado na Catalunha para jogar ao lado de Lionel Messi, seu companheiro de seleção.

E MAIS:

Veja também