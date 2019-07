Guardiola quer que Leroy Sané continue no Manchester City

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, garantiu nesta quarta-feira que quer manter em seu elenco o jogador alemão Leroy Sané, em torno do qual surgiram vários rumores sobre uma possível saída do clube.

Aos 23 anos, Sané, que também atua na seleção alemã, é tido como um possível reforço do Bayern de Munique.

“É um jogador com o qual sonhamos”, admitiu recentemente o técnico do clube da Bavaria, Niko Kovac.

“É alguém que admiro muito, gosto muito. Acho que ainda pode progredir bastante”, afirmou Guardiola.

“Gostamos dele, queremos que ele fique. É por isso que há mais de um ano seu agente tem uma oferta para falar de sua renovação. Fora isso, não está mais nas minhas mãos. Cabe a ele decidir, se quiser ficar tudo bem. Se quer ir embora teremos que decidir se é possível. Mas espero que ele fique”, acrescentou o técnico catalão.

Com as saídas de Franck Ribery e Arjen Robben, o Bayern quer rejuvenescer seu elenco e, segundo a imprensa alemã, Leroy Sané seria sua prioridade no atual mercado de pré-temporada.

Sané, formado no Schalke 04, chegou em 2016 ao Manchester City e nele conquistou dois títulos da Premier League inglesa (2018 e 2019).

th/mca/dr/mcd/aam