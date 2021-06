Guardiola pede, e Manchester City pode fazer grande troca de jogadores com o Barcelona Técnico espanhol quer a contratação do meia Sergi Roberto e pode ceder alguns jogadores, como João Cancelo e Bernardo Silva. Dembelé também pode ser envolvido na negociação

Uma grande troca pode abalar o mercado de transferências na Europa nas próximas semanas. De acordo com o jornal inglês ‘The Times’, Barcelona e Manchester City podem realizar um troca envolvendo Sergi Roberto, Ousmane Dembelé, João Cancelo e Bernardo Silva.

Técnico do clube inglês, Pep Guardiola já teria dado sinal verde para a negociação sair do papel. Segundo o periódico, a chegada de Sergi Roberto ao Manchester City é um pedido direto do comandante espanhol, que gosta do futebol do meio-campista de 29 anos.

Convocado para a disputa da Eurocopa, o português João Cancelo testou positivo para a covid-19 neste domingo, e desfalcará a equipe de Fernando Santos nas próximas semanas. Bernardo Silva também foi chamado para defender o time lusitano no torneio continental.

Após temporadas de problemas disciplinares e inconstância na equipe titular, Dembelé fez boa campanha pelo Barcelona com Ronald Koeman, com 44 jogos e 11 gols. Já Sergi Roberto conviveu com lesões musculares na última temporada e fez apenas 20 partidas, com um gol anotado.

