Guardiola obriga o elenco do City a dormir na concentração em noite de Natal para sair da crise

O técnico Pep Guardiola determinou que os jogadores do Manchester City durmam na concentração do clube nesta noite de Natal como parte da preparação da equipe para o encontro diante do Everton, marcado para esta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. A ordem do treinador acontece em um momento de grave crise técnica da equipe inglesa.

Na entrevista coletiva, o técnico espanhol afirmou que o seu plantel está em dificuldades. “Treinamos na terça-feira, treinaremos na quarta-feira à noite (dia 25 de dezembro) e ficaremos aqui”, comentou o treinador de acordo com o jornal inglês The Sun.

Na conversa com os jornalistas, Guardiola afirmou que pretende contar com a boa vontade de seus comandados e afirmou que isso faz parte do ofício do atleta. “Espero que eles (jogadores) queiram estar aqui (No CT do clube), porque isso é nosso trabalho”, declarou.

As partidas do Boxing Day (que acontecem no dia 26 de dezembro) já fazem parte do histórico do campeonato. No entanto, normalmente os atletas são liberados para passar a noite natalina em casa com suas famílias.

Diante da crise técnica que o time vem atravessando, o comandante tratou de intensificar os trabalhos para tirar o time dessa situação. A liberação aos atletas foi apenas durante o dia. À noite eles tiveram de cumprir atividades determinadas pelo treinador.

“Os caras estão correndo muito. As pessoas dizem que não estamos lutando. Mas não é sobre isso. É sobre pequenos e grandes detalhes que nos fazem não ser tão bons quanto éramos. Mas temos uma chance de mudar isso no Boxing Day”, disse.

Nos últimos 12 jogos, por diferentes competições, o Manchester City acumulou fracassos. A equipe teve apenas uma vitória nesse período, empatou outras duas vezes e sofreu nove derrotas. Na classificação, o time inglês ocupa a sétima colocação com 27 pontos no campeonato local.