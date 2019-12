Guardiola nega ter uma cláusula de rescisão no contrato com o City

Pep Guardiola negou que seu contrato com o Manchester City tenha uma cláusula que permita ao técnico deixar o clube livremente ao fim da atual temporada.

No ano passado, o técnico assinou uma prolongação do vínculo com o City até 2021, mas a imprensa inglesa afirmou que o acordo prevê uma cláusula que permitiria a Guardiola deixar o cargo um ano antes.

Em coletiva de imprensa às vésperas do duelo de domingo com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, Guardiola negou a existência de uma cláusula de rescisão: “Não, não está certo. Já falei de minhas intenções há algumas semanas”.

As especulações sobre uma eventual saída de Guardiola ganharam força com o fato do atual campeão inglês estar a 14 pontos de distância do líder da Premier League, o Liverpool, praticamente fora da briga pelo título.

Apesar da distância em relação ao primeiro colocado, o técnico do City negou que o City buscará reforços na janela de transferência de janeiro para fortalecer o elenco, que vem sofrendo com muitas lesões.

“Os jogadores que começaram a temporada também irão terminar a temporada”, declarou, refutando um possível interesse do City pelo zagueiro holandês do Bournemouth Nathan Ake.

Guardiola revelou que o atacante argentino Sergio Agüero e o zagueiro John Stones, que ainda se recuperam de lesões, não enfrentarão o Arsenal em Londres neste domingo, enquanto o meia espanhol David Silva ainda é dúvida.

