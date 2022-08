Guardiola ‘não tem motivos’ para duvidar das chances de título do City na Premier League

(Reuters) – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que a derrota por 3 x 1 para o Liverpool na Supercopa da Inglaterra no sábado não afetou sua confiança antes de iniciar a defesa do título do Campeonato Inglês.







Gols de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Darwín Nuñez ajudaram o Liverpool na abertura da temporada no King Power Stadium, com a nova contratação Julián Alvárez marcando o gol do City.

“Não há razão para não estar confiante”, disse Guardiola a repórteres. “Nenhuma razão. O que esses caras fizeram, não apenas na Premier League, mas nas copas (domésticas) e na Europa(diz tudo)”, afirmou.

“Não sei o que vai acontecer nesta temporada, mas tenho certeza que conheço esses caras. Não tenho dúvidas nem por um segundo.”

“Dias atrás, jogamos contra o Bayern de Munique e fizemos uma exibição muito boa e contra o Liverpool fizemos coisas muito boas. Não sinto que estamos longe”, avaliou.

Guardiola deixou Kalvin Phillips no banco na Supercopa da Inglaterra, mas disse que o jogador da seleção inglesa, que foi contratado do Leeds United em um acordo de 45 milhões de libras (54,81 milhões de dólares), será gradualmente colocado no time.

“Ele tem confiança –está pronto para jogar”, disse Guardiola. “Ele chegou há apenas três semanas e temos Rodri, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan que já conhecem nosso jogo. Mas passo a passo ele vai conseguir. Em muitos jogos ele vai nos ajudar.”

O City inicia sua campanha para conquistar o terceiro título consecutivo da Premier League com uma viagem a Londres, para enfrentar o West Ham United em 7 de agosto.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)