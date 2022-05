Guardiola iguala Mourinho em número de eliminações em semis da Liga dos Campeões

Pep Guardiola mais uma vez ficou pelo caminho na Liga dos Campeões. Um ano após ser derrotado pelo Chelsea na final, o técnico espanhol viu a vaga na decisão escapar das mãos do Manchester City para o Real Madrid nos acréscimos, findando o sonho de quem esperava um duelo tático com Jurgen Klopp, do Liverpool. De quebra, Guardiola igualou José Mourinho como o treinador com o maior número de eliminações na semifinal do torneio. Seu time não jogou mal, mas fez menos gols do que o rival de Madri.





A perda da vaga na final para o Real Madrid foi a sexta eliminação em semi de Guardiola na Liga dos Campeões, sendo a primeira no comando do Manchester City. No time inglês desde 2016, o espanhol caiu nas oitavas na sua primeira temporada no clube, sendo despachado nas quartas de final nas três edições seguintes, até finalmente a final com o Chelsea.

A hegemonia de Guardiola no Campeonato Alemão enquanto esteve à frente do Bayern de Munique – tricampeão consecutivo – também não se confirmou na Liga dos Campeões. Nas três edições em que comandou o time bávaro, foi eliminado todas as vezes na semifinal.

O enredo já havia acontecido anteriormente no Barcelona, quando se despediu na semi por duas vezes – incluindo uma derrota para o próprio Mourinho. Porém, diferentemente das outras oportunidades, levantou a “orelhuda” também por duas vezes, ambas sobre o Manchester United de Alex Fergunson.

Por sua vez, Mourinho trilhou uma carreira de sucesso antes de amargar o ostracismo dos últimos anos, protagonizando grandes duelos na Liga dos Campeões. Campeão com o Porto em 2004, também conquistou o torneio em 2009 com a Inter de Milão, equipe pela qual caiu nas oitavas na temporada anterior.

Marcado também pelas passagens por Chelsea e Real Madrid, o técnico português nunca conseguiu vencer a competição por ambos os clubes. Com o time londrino, se despediu três vezes da competição na semifinal em duas passagens distintas. Já na equipe madrilenha, também foram três temporadas, desta vez de maneira consecutiva, batendo na trave no momento de garantir a vaga na final.

Confira o retrospecto de Guardiola e Mourinho na Liga dos Campeões:

Guardiola

Barcelona: 2 vezes campeão (2008/09 e 2010/11), 2 vezes eliminado na semi (2009/10 e 2011/12)

Bayern: 3 vezes eliminado na semi (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Manchester City: 1 vice (2020/21), 1 semifinal (2021/22), 3 quartas (2017/18, 2018/19 e 2019/20) e 1 oitavas (2016/17).

Mourinho

Porto: 1 vez campeão (2003/04)

Chelsea: 3 semifinais (2004/05, 2006/07 e 2013/14) e 2 oitavas (2005/06 e 2014/15).

Inter de Milão: 1 vez campeão (2009/10) e 1 oitavas (2008/09.

Real Madrid: 3 semifinais (2010/11, 2011/12 e 2012/13).

Manchester United: 1 oitavas (2017/18).

Tottenham: 1 oitavas (2019/20).