Guardiola elogia Liverpool e exalta jogadores do City: ‘São lendas no clube’

O técnico Pep Guardiola não poupou elogios aos jogadores do Manchester City após a suada conquista do Campeonato Inglês, neste domingo. O título foi confirmado com emoção em uma vitória, de virada, por 3 a 2, sobre o Aston Villa, no Etihad Stadium.

“São quatro títulos da Premier League, esses caras já são lendas, as pessoas têm que admitir. Este grupo de jogadores é absolutamente eterno. O que conquistamos aqui é muito difícil”, revelou o treinador.





O Manchester City ficou muito perto de ver o título escorregar entre os dedos. A equipe de Guardiola chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou o jogo ao marcar três gols em cinco minutos. Em caso de derrota ou empate, teria perdido o troféu para o rival Liverpool.

“O Aston Villa deu tudo de si, é um ótimo time. Dificultaram muito para nós, o que deixou tudo muito emocionado. Quando conseguimos marcar o primeiro, tudo mudou. No intervalo, falei que não estávamos vivendo algo normal, mas tínhamos que jogar da mesma forma de sempre. Ganhar diante dessa torcida foi muito bom”, completou.

Ele aproveitou também para falar um pouco sobre o Liverpool, que ficou com 92 pontos na tabela de classificação do Campeonato Inglês, apenas um atrás do Manchester City. “Nunca vi uma equipe como o Liverpool. É uma equipe muito qualificada e vencedora. E nos ajudaram a nos tornar um time ainda melhor”, finalizou o comandante, que passou Arsène Wenger e José Mourinho em títulos do Campeonato Inglês. A dupla tem três conquistas cada.

O triunfo deste domingo levou o Manchester City a sua oitava conquista, sendo quatro delas nas últimas cinco temporadas.