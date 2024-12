Guardiola diz que má fase do Manchester City não é culpa de Haaland: ‘É sobre nós’

O técnico Pep Guardiola vive sua pior fase desde que assumiu o comando do Manchester City. O atual tetracampeão inglês conseguiu apenas uma vitória em seus 8 últimos jogos no campeonato, o que deixou o time na sétima colocação a 12 pontos do líder Liverpool. Neste recorte, o atacante Erling Haaland marcou só duas vezes, depois de um início arrasador com 10 gols nos cinco primeiros jogos.

Esses números levantaram fizeram o técnico ser questionado se o norueguês não é culpado pela situação que o City enfrenta. “É sobre nós, não sobre apenas um jogador”, afirmou Guardiola em uma entrevista coletiva antes do jogo de quinta-feira contra o Everton. “Quando marcamos gols e Erling foi tão prolífico, é por causa do time. E quando você tem problemas na defesa, no meio, é para todos.”

Apesar de não ter marcado nas duas últimas rodadas, derrotas para Aston Villa Manchester United, o atacante de 24 anos é o vice-artilheiro do Inglês, com 13 gols, atrás apenas do egípcio Salah, do Liverpool, com 15 gols.

Guardiola disse que se o problema fosse somente um jogador seria fácil resolver. Embora não tenha conseguido apontar um único motivo para o desempenho tão ruim do time, Guardiola demonstra otimismo sobre uma recuperação rápida.

“Existe uma tendência de dizer que não corremos e não lutamos ou que tem a ver com essa situação, esse jogador”, disse Guardiola. “Não é sobre isso. São muitos pequenos ou grandes aspectos que, juntos, nos fazem não ser tão bons quanto éramos.”

O técnico considera o Boxing Day, rodada do Inglês que acontece no dia seguinte ao Natal, com uma nova oportunidade para buscar a reabilitação. O Everton está na 15ª colocação na classificação, 11 pontos atrás do City, mas apresenta um defesa melhor (21 gols sofridos contra 25) e não foi vazado em cinco dos últimos seis jogos.

“Sean Dyche (técnico do Everton) sempre monta uma estrutura defensiva muito boa, com padrões bons defensivamente e ofensivamente”, disse Guardiola sobre o ex-zagueiro.

O técnico do Manchester City ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Stones, o meia Matheus Nunes e o goleiro Ederson contra o Everton.