Guardiola descarta treinar outro time após ciclo no City: ‘Talvez uma seleção nacional’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Pep Guardiola não pretende acrescentar a seu currículo de treinador uma outra equipe após o fim de seu ciclo no Manchester City. A revelação foi feita pelo próprio treinador nesta terça-feira. De vínculo renovado até junho de 2027 com o seu atual clube, ele deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de trabalhar no comando de uma seleção nacional.

“Não vou treinar outro time. Não vou falar sobre o futuro a longo prazo, mas o que não vai acontecer é eu ir para outro país e fazer a mesma coisa que faço agora. Eu não teria energia”, afirmou Guardiola em entrevista ao podcast espanhol Desmontadito.

Durante a conversa, o comandante comentou todo o processo que cerca uma mudança de ares na sua função, disse estar farto dessa rotina, mas deixou em aberto uma outra possibilidade.

“A ideia de começar em outro lugar, todo o processo de treinamento e tudo mais. Não, não, não. Talvez (voltar a trabalhar) em uma seleção (no comando), mas isso é diferente”, afirmou o treinador.

Acostumado a conquistar títulos, Guardiola viveu uma fase de tropeços à frente do Manchester City e chegou a amargar uma série de sete partidas sem obter uma vitória. A quebra do jejum veio nos 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, em partida pelo Campeonato Inglês.

Guardiola já teve o seu nome atrelado à CBF no período em que a entidade buscava um nome para comandar a seleção brasileira. O fato de o espanhol ser um fã do futebol nacional, em especial da seleção que disputou a Copa de 1982, aumentou a expectativa de uma possível vinda.

Ao podcast, ele revelou três objetivos que tem para o futuro quando não tiver mais que cumprir as atribuições de um treinador profissional. “Estudar francês, voltar a jogar golfe e me aventurar na cozinha”, disse.