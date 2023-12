Guardiola descarta crise no City após três empates no Inglês: “Querem que façamos 120 pontos?’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 22:30 Para compartilhar:

Pep Guardiola não gostou muito das cobranças em cima do Manchester City após a equipe empatar com Chelsea, Liverpool e Tottenham em sequência no Campeonato Inglês, jogos nos quais saiu vencendo ou tinha o placar favorável no final e revela que “está satisfeito” com sua equipe.

Na véspera de encarar o Aston Villa, o treinador espanhol não vê motivos para desconfiança em sua equipe, atual tricampeão inglesa e que ergueu cinco dos últimos seis títulos – o Liverpool ganhou a edição 2019/20.

“Não tenho esse sentimento (de que o City está sendo complacente), mas talvez esteja errado. Se você perder pontos, as pessoas dirão ‘Chelsea, Liverpool e Tottenham, que desastre’, mas o que as pessoas esperam, que tenhamos 120 pontos?”, indagou.

“Mas vi como pressionamos o Tottenham, o Liverpool no primeiro tempo e o Chelsea nos momentos ruins e não tenho aquela sensação de que não estamos jogando bem e que somos ingênuos e não respeitamos o adversário. De jeito nenhum, não tenho esse sentimento”, afirmou.

O City fez 1 a 0 sobre Chelsea (acabou 4 a 4) e Liverpool (2 a 2). Já contra o Tottenham, em jogo no qual a arbitragem acabou sendo o centro das atenções, o time de Guardiola levou o 3 a 3 aos 45 do segundo tempo. Mas poderia ter anotado o quarto após Haaland ser derrubado por Emerson Royal, se levantar e deixar Grealish na cara do gol. O árbitro Simon Hooper estava dando vantagem, mas mudou de ideia e parou o jogo para dar a falta, o que irritou muito o atacante norueguês.

“Vamos tentar chegar em março e abril estando presente em todas as competições. Essa é a meta, mas estou muito satisfeito com a equipe, muito satisfeito”, enfatizou, ciente que sua equipe terá dificuldades. “Tenho quase certeza de que não vamos vencer 10 Premier Leagues consecutivas. Estou otimista, mas não sou idiota. Isso não vai acontecer e mais cedo ou mais tarde não vamos vencer. Mas o que fizemos até agora é a exceção neste país.”

