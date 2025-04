Guardiola demonstra frustração e diz que Haaland voltará ao City ‘entre cinco e sete semanas’

Com uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na vitória sobre o Bournemouth, no domingo, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Erling Haaland deverá desfalcar o Manchester City “entre cinco e sete semanas”. A previsão foi divulgada pelo técnico Pep Guardiola, nesta terça-feira, após conversar com o departamento médico da equipe.

Caso o prazo se concretize, o atacante norueguês voltará a tempo de disputar as três últimas partidas do Manchester City no Campeonato Inglês e uma eventual final da Copa da Inglaterra, se o conjunto celeste passar pelo Nottingham Forest na semifinal. Atual tetracampeão nacional, o time de Manchester está longe do líder Liverpool e briga por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Guardiola não escondeu sua frustração com as lesões que arruinaram a temporada do City. O principal meio-campista da equipe, Rodri, está afastado desde setembro com rompimento no ligamento cruzado anterior e as lesões seguintes, especialmente no setor defensivo, prejudicaram o desempenho da equipe na temporada.

“Aconteceu durante toda a temporada e não poderia ser diferente no final”, lamentou Guardiola, referindo-se às ausências. “Com todas as lesões que tivemos nesta temporada, sinto muito por eles – e por Erling também. Encontraremos uma solução com os jogadores que temos”, acrescentou o comandante espanhol.

Haaland havia acabado de empatar a partida com o Bournemouth, no início do segundo tempo, quando levou a pior em disputa com Lewis Cook e, na queda, seu tornozelo ficou preso sob o meio-campista. Omar Marmoush, que o substituiu, marcou o gol da virada e provavelmente ocupará a vaga no ataque do City na ausência do astro.

“Não temos outro jogador com suas habilidades ou qualidades específicas, mas temos de nos adaptar”, explicou Guardiola. “Por muitos anos, jogamos de maneiras diferentes na frente.”

Após avançar às semifinais da Copa da Inglaterra, o Manchester City volta a campo nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), diante do Leicester, pelo Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola é a quinta colocada na competição, com 48 pontos.