Guardiola coloca em dúvida participação de Haaland no Mundial

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, colocou em dúvida nesta sexta-feira (15) a participação no Mundial de Clubes da Fifa do atacante norueguês Erling Haaland, que não deve jogar no sábado contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, devido a lesão.

Haaland, que marcou 19 gols nesta temporada, ficou fora da partida contra o Luton na semana passada e da vitória sobre o Estrela Vermelha na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Ele sofreu uma lesão no pé e esteve fazendo tratamento em Marbella, no sul da Espanha.

O artilheiro dos ‘Citizens’ voltou a Manchester nesta sexta-feira e Guardiola disse que ainda aguarda uma avaliação dos médicos do clube antes de tomar uma decisão sobre utilizá-lo ou não.

O Manchester City, atual campeão da Europa e da Inglaterra, viajará à Arábia Saudita depois da partida contra o Crystal Palace para a disputa do Mundial de Clubes.

Seu adversário na semifinal será o japonês Urawa Red Diamons, que derrotou o mexicano León por 1 a 0 na segunda rodada do torneio.

“Haaland chegou hoje (sexta-feira), os médicos irão vê-lo para saber como ele está”, disse o treinador.

“Ele fez tratamento fora. Tomara que possa viajar à Arábia Saudita. Veremos se ele joga o primeiro jogo, ou o segundo, ou quando voltarmos. Não acho que jogará contra o Palace, mas talvez ele me surpreenda”.

“Não é uma fratura, é só estresse. Alguns jogadores se recuperam mais rápido, outros demoram mais. Dia a dia, semana a semana, veremos como ele se sente. Assim que ele se sentir melhor e não estiver com dor, vai jogar”.

