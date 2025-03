Guardiola cobra reação do Manchester City após derrota e projeta ’10 finais’ no Inglês

Após a derrota para o Southampton, Pep Guardiola não escondeu a frustração com o desempenho do Manchester City e cobrou uma reação imediata da equipe na reta final do Campeonato Inglês. Em entrevista coletiva, o treinador espanhol destacou a necessidade de melhorar o rendimento e ressaltou que a classificação para a próxima Liga dos Campeões não está garantida.

“Temos que jogar melhor. A classificação para a Liga dos Campeões não vai cair do céu. Restam dez jogos, veremos o que acontece”, afirmou Guardiola, reforçando a importância de uma recuperação nas próximas rodadas. Atualmente, o City ocupa uma posição no G4, mas precisa de uma sequência positiva para não correr riscos na reta final da competição.

O técnico também evitou culpar seus jogadores pela derrota e elogiou a atuação do Southampton, que soube aproveitar os espaços para garantir a vitória. “Nunca culpo meus jogadores. Prefiro elogiá-los. O jogo foi acirrado e, no final, tudo se resumiu a uma situação. Perdemos a bola, eles contra-atacaram e marcaram”, analisou.

Além da falta de eficiência ofensiva, Guardiola admitiu que o time apresentou dificuldades na criação de jogadas e deu méritos ao adversário. “Nosso jogo foi um pouco lento e não criamos chances suficientes de gol. É claro que daremos o merecido crédito ao adversário, que defendeu bem”, disse.

O Manchester City agora se prepara para o próximo compromisso, diante do Brighton, no sábado, e Guardiola deixou claro que a equipe precisa encarar cada duelo como uma decisão. “Temos dez jogos para nos classificarmos e temos que vencê-los. São dez finais”, alertou o treinador.

Sem conseguir engatar uma sequência de vitórias, Guardiola reforçou a necessidade de uma mudança de postura do time. “Temos que começar a ganhar jogos. Não vencemos partidas consecutivas suficientes para garantir nossa vaga. Faltam dez jogos e temos que vencer a maioria deles. É simples”, concluiu.