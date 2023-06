Guardiola afirma que Manchester City não tentará contratar Mbappé

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2023 - 13:40 Compartilhe

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou nesta segunda-feira (19) que o clube inglês não irá tentar a contratação do atacante Kylian Mpappé, do Paris Saint-Germain, porque “todos sabem para onde ele quer ir”, em aparente alusão ao Real Madrid.

Guardiola atendeu à imprensa antes de participar do Legends Trophy, um torneio de golfe que reúne ex-jogadores de futebol na cidade espanhola de Torroella de Montgrí.

Perguntado sobre se acredita que o City pode entrar na briga para ter Mbappé, cujo contrato com o PSG termina em junho do ano que vem, o treinador se limitou a responder com um simples “não”.

“Vocês sabem para onde ele quer ir”, acrescentou Guardiola diante da insistência dos jornalistas.

Na semana passada, foi revelado que Mbappé não vai ativar a cláusula de extensão contratual com o PSG.

O jogador, cobiçado pelo Real Madrid desde a temporada passada, afirmou, no entanto, que vai cumprir seu último ano de vínculo com o clube parisiense.

Guardiola também falou sobre o interesse do Barcelona no meia alemão Ilkay Gundogan, um dos destaques dos ‘Citizens’ na histórica temporada que terminou com os títulos da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões.

“Sei que eles estão muito interessados e o City também está muito interessado. Estamos os dois muito interessados”, afirmou Guardiola.

“Tomara que ele fique conosco, mas se decidir sair será uma contratação extraordinária para o Barça”, acrescentou.

“Xavi [Hernández, técnico do Barcelona] já ligou muitas vezes. Nós queremos que ele continue porque acreditamos que é um jogador muito importante para nós, mas se no final ele decidir ir, direi que vai se dar muito bem”, concluiu Guardiola.

