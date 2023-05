“Guardiões da Galáxia Vol. 3” oferece um adeus agridoce da eclética tripulação espacial

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 12:31 Compartilhe

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) – O ator Chris Pratt, cuja carreira cinematográfica decolou com o primeiro “Guardiões da Galáxia” em 2014, decidiu que não assistiria ao terceiro e último filme da franquia até a estreia mundial em Los Angeles.

Pratt tinha visto uma ou duas curtas sequências inacabadas de “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, mas na estreia ele reservou um tempo para saborear a totalidade da obra final da trilogia da Marvel.

“Eu queria ser arrebatado pela jornada ao lado de meus amigos, minha família, todos os fãs na plateia, o elenco e a equipe. Estou muito grato porque foi ótimo”, disse Pratt à Reuters.

O volume 3, que estreia na sexta-feira, segue o Senhor das Estrelas, interpretado por Pratt, e sua equipe de alienígenas desajustados enquanto trabalham juntos para salvar seu amigo guaxinim Rocket, dublado por Bradley Cooper.

Sua busca os coloca contra o aspirante a deus chamado Alto Evolucionário, interpretado por Chukwudi Iwuji.

Outros membros do elenco incluem Zoë Saldaña como o interesse amoroso do Senhor das Estrelas, Gamora; Karen Gillan como sua irmã ciborgue Nebula, Vin Diesel como o ser-árvore Groot; e Pom Klementieff como a insectoide Mantis.

O diretor da trilogia, James Gunn, que também é copresidente da rival da Marvel, DC Studios, queria aproveitar ao máximo a última vez com sua escalação de membros do elenco. Isso significou compartilhar um momento especial com Pratt antes da estreia do filme na última quinta-feira.

“Nós nos beijamos”, brincou Pratt.

Embora esse não tenha sido o momento verdadeiro que Pratt e Gunn tiveram, os dois lembraram de sentir o peso emocional de se despedirem dos filmes “Guardiões” juntos.

“Deu muito mais trabalho porque eu precisava realmente contar um final para cada personagem e fazer com que esse final funcionasse para eles e respeitar os próprios personagens e os atores que os interpretam; foi mais difícil”, disse Gunn.

(Por Danielle Broadway)

