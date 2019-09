Rio – Um jovem de 25 anos que estava desaparecido há cerca de uma semana de casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi encontrado por guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), na manhã desta terça-feira, dia 17, na Pista Claudio Coutinho, na Urca, Zona Sul do Rio.

A ação contou com ajuda do Corpo de Bombeiros, pois o jovem estava com ferimentos. De acordo com a Guarda Municipal, um agente foi acionado por frequentadores da pista, que informaram sobre a presença de um jovem ferido e desnorteado no local.