Guardas municipais apreendem mais de 900 produtos sem procedência em Bangu

Rio – Guardas municipais da 5ª Inspetoria (Bangu) apreenderam 956 produtos que eram vendidos nesta quinta-feira, por ambulantes sem autorização no calçadão de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A ação aconteceu nas Avenidas Cônego Vasconcelos e Ministro Ary Franco, e também na Rua Clemente Ferreira. Agentes do programa Segurança Presente, do governo do Estado, apoiaram a ação.

Entre as mercadorias apreendidas havia chinelos, bonés, fones de ouvido, peças de vestuário, óculos e relógios. Parte do material, incluindo 651 pares de chinelo e 53 relógios, foi entregue na 34ª DP (Bangu), por haver a suspeita de se tratar de produto pirateado. O restante do material apreendido foi encaminhado para o depósito da Prefeitura, em Bonsucesso, na Zona Norte. Dois ambulantes também foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos e foram autuados.