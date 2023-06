Guarda Costeira encontra ‘campo de detritos’ em buscas por Titan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 14:01 Compartilhe

NOVA YORK, 22 JUN (ANSA) – A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (22) que encontrou um “campo de detritos” durante as buscas pelo submersível desaparecido perto dos destroços do navio Titanic.

A USCGNortheast, no entanto, não especificou quais são esses detritos identificados pelo robô usado nas operações, mas os especialistas seguem avaliando. Eles teriam sido achados nas proximidades do Titanic.

As autoridades norte-americanas ainda informaram hoje que os sons detectados pelas equipes de resgate eram apenas “ruídos de fundo do oceano”.

Em entrevista à emissora Sky News, o contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA, John Mauger, afirmou que os oficiais continuam suas análises, mas acrescentou que não esperará por um relatório completo para intervir.

As autoridades responsáveis pelas operações de resgate continuarão procurando todas as “informações disponíveis” sobre os sons subaquáticos detectados nesta semana.

Apesar dos esforços das equipes de busca, são cada vez menores as esperanças de encontrar os cinco ocupantes do submersível Titan com vida, pois já terminaram as 96 horas de oxigênio que o veículo teria disponíveis.

A lista de ocupantes do Titan inclui o ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet, o chefe norte-americano da empresa proprietária do veículo, Stockton Rush, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman. (ANSA).

