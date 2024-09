Guarda Costeira dos EUA publica imagens de submersível que implodiu em 2023

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 23:21 Para compartilhar:

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo e fotos submarinos do Titã, um submersível experimental que implodiu em junho de 2023 com cinco ocupantes a bordo, enquanto se dirigia às ruínas do Titanic, no fundo do Atlântico Norte.

As audiências técnicas de uma comissão de investigação da Guarda Costeira sobre o acidente, amplamente coberto pela mídia há 15 meses, começaram na segunda-feira em Charleston, na Carolina do Sul, e continuarão sendo realizadas publicamente até 27 de setembro.

O vídeo de um minuto, datado de 22 de junho de 2023, a uma profundidade de 3.775 metros, mostra os destroços da parte traseira do submersível em posição vertical no fundo do oceano, com cabos e partes do aparelho. O logotipo da empresa operadora americana, OceanGate Expeditions, aparece nas imagens da cauda do submersível.

Com 6,5 metros de comprimento, o Titã fez sua imersão em 18 de junho de 2023 para observar as ruínas do Titanic e deveria retornar à superfície sete horas depois. No entanto, perdeu contato menos de duas horas após sua partida.

As operações de resgate foram infrutíferas. Pouco depois de sua imersão, o submersível foi destruído por uma “implosão catastrófica”, que matou os cinco ocupantes, incluindo o cientista francês Pierre-Henri Nargeolet, de 77 anos, apelidado de “Sr. Titanic”.

Os outros falecidos no desastre foram Stockton Rush, de 61 anos, diretor da OceanGate Expeditions, Shahzada Dawood, um empresário britânico-paquistanês de 48 anos, e seu filho Suleman, de 19, além do explorador britânico Hamish Harding, de 68 anos.

“Presumíveis restos humanos” foram descobertos alguns dias depois entre os destroços do Titã, a 500 metros do Titanic, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

As audiências da comissão, que são técnicas e não judiciais, buscam “identificar todas as evidências de falhas materiais (na construção ou no design) que possam ter causado o acidente, a fim de elaborar recomendações adequadas e evitar que tais incidentes se repitam”.

nr/aem/cjc/mel/am