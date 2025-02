Guarda Costeira dos EUA localiza avião com 10 mortos no Alasca

NOVA YORK, 8 FEV (ANSA) – A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou os destroços do avião da Bering Air que estava desaparecido no Alasca. Todas as 10 pessoas a bordo morreram.

A aeronave, um turboélice Cessna 208B Grand Caravan, foi encontrada a cerca de 55 quilômetros de Nome, cidade situada na costa do Mar de Bering. Em comunicado, a Guarda Costeira disse que três indivíduos já foram localizados e que sete corpos estão dentro do avião, mas ainda inacessíveis.

O avião levava nove passageiros e um piloto e desapareceu na última quinta-feira (6), enquanto voava entre Unalakleet, também no Alasca, e Nome, cerca de 40 minutos após a decolagem.

Esse é o terceiro acidente na aviação civil dos Estados Unidos em menos de 10 dias. Em 30 de janeiro, um jato de passageiros colidiu no ar com um helicóptero do Exército perto do Aeroporto Ronald Reagan, na capital Washington, deixando 67 mortos.

No dia seguinte, um avião médico caiu em um movimentado bairro da Filadélfia, na Pensilvânia, matando sete pessoas – incluindo uma em solo – e deixando cerca de 20 feridos. (ANSA).