Guarda costeira dos Estados Unidos apreende 12 toneladas de cocaína

A guarda costeira dos Estados Unidos apreendeu quase 12 toneladas de cocaína ao largo da costa de San Diego, na Califórnia. As autoridades conseguiram interceptar várias lanchas.

Só no último mês e meio, foi apreendida cocaína no valor de 350 milhões de dólares, mais de 300 milhões de euros, em operações no leste do Oceano Pacífico, informaram as autoridades.

Este ano foram confiscadas mais de 100 toneladas da droga e detidas 400 pessoas que faziam o transporte por via marítima.

Alguns pacotes com drogas foram recolhidos boiando no mar.