Guarda Costeira diz ter achado possíveis restos humanos do Titan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 15:01 Compartilhe

NOVA YORK, 29 JUN (ANSA) – A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na noite da última quarta-feira (28) ter encontrado possíveis restos humanos nos destroços retirados do mar do submersível Titan, que sofreu uma implosão catastrófica ao tentar ver os restos do Titanic.

De acordo com as autoridades norte-americanas, todo material retirado do oceano será encaminhado ao laboratório para análises e testes na tentativa de identificar os motivos da implosão.

“As evidências fornecerão aos investigadores de várias jurisdições internacionais informações críticas sobre a causa da tragédia”, afirmou o capitão-chefe da Guarda Costeira dos EUA, Jason Neubauer.

Segundo ele, “ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan e ajudar a garantir que uma tragédia semelhante não ocorra novamente”.

Todos os destroços localizados no mar foram descarregados pelo navio Horizon Arctic, no porto de Terra Nova e Labrador, no Canadá. Desta forma, a operação de resgate foi concluída.

A embarcação da empresa OceanGate perdeu o contato com o barco de apoio no último dia 18 de junho, pouco menos de duas horas depois de submergir. Ao todo, estavam a bordo um piloto e quatro passageiros, que pagaram mais de US$ 250 mil cada para ver os destroços do Titanic.

Após quatro dias de buscas, a Guarda Costeira dos EUA confirmou a morte de todas as pessoas presentes e a implosão “catastrófica” do submersível. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias