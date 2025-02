Guarda Costeira descarta sobreviventes após queda de avião no Alasca

Os restos do avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo no estado americano do Alasca foram encontrados nesta sexta-feira (7) e a Guarda Costeira descartou que haja sobreviventes.

Os destroços da aeronave da Bering Air com a qual se perdeu contato na véspera foram encontrados a 55 km da cidade de Nome, informou a guarda nas redes sociais.

“Três pessoas foram encontradas no interior do aparelho e informou-se que elas haviam falecido. Estima-se que as sete pessoas restantes estejam dentro da aeronave, porém inacessíveis, devido à condição do avião”, publicou a guarda.

Transportando nove passageiros e o piloto, o avião privado desapareceu quando voava entre Unalakleet e Nome, separadas por 235 km, informou a polícia do Alasca.

Segundo informações públicas disponíveis, a última posição conhecida do avião foi sobre a água, cerca de 40 minutos após a decolagem.

O caso se soma a uma série de incidentes aéreos recentes nos Estados Unidos. No dia 30 de janeiro, a colisão entre um helicóptero militar e um avião de passageiros deixou 67 mortos. Dois dias depois, a queda de um avião de transporte médico em um bairro movimentado da Filadélfia matou sete pessoas.

jgc/aph/dbh/es/fp/lb