Guarda Costeira da Itália salva bebê golfinho preso em boia

ROMA, 25 JAN (ANSA) – As imagens do resgate de um bebê golfinho na região da Sicília, no sul da Itália, viralizaram nas redes sociais.

A Guarda Costeira do país europeu foi acionada para salvar o golfinho que ficou com a cauda presa em uma boia no mar de Castellamare del Golfo.

O vídeo gravado pelos próprios agentes que participaram da operação mostra o filhote se debatendo desesperadamente e a mãe do golfinho tentando auxiliar em vão.

No momento que a embarcação da Guarda Costeira se aproximou dos dois animais, ela se afastou e um dos agentes usou uma faca para cortar a corda.

Após isso, o golfinho, visivelmente aliviado, retornou para a mãe e foram embora juntos. (ANSA).