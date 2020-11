Guararapes tem prejuízo de R$ 51,43 milhões no 3º trimestre

A Guararapes Confecções, operadora da rede Riachuelo, teve prejuízo líquido de R$ 51,43 milhões no terceiro trimestre de 2020, revertendo lucro de R$ 67,874 milhões apresentado um ano antes, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 11. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) entre julho e setembro foi de R$ 84,153 milhões, queda de 66,9% na comparação com 2019. No critério ajustado, o Ebitda foi de R$ 84,689 milhões, queda de 66,7% sobre o ano passado.

“Tal performance é consequência do desempenho das vendas em mesmas lojas com a retomada gradual das operações; da retração da margem bruta de mercadorias; das importantes ações para controle das despesas operacionais; da redução das receitas da operação financeira e, também, da redução do PDC (Perdas, Descontos e Despesas com cobrança)”, diz a empresa.

A receita líquida da Guararapes ficou em R$ 1,523 bilhão no trimestre, queda de 19,2% na comparação anual. Em termos de segmento, a receita líquida de mercadorias foi de R$ 1,129 bilhão, a da Midway Financeira de R$ 384,7 milhões, e a do Midway Mall em R$ 9,4 milhões.

O endividamento líquido da empresa ao final de setembro foi de R$ 1,164 bilhão, leve queda ante o ano anterior. As disponibilidades de caixa somaram R$ 3,338 bilhões. A relação entre a dívida líquida sobre o Ebitda foi de 4,1 vezes no trimestre. No terceiro trimestre, a companhia gerou R$ 449,6 milhões de caixa operacional.

