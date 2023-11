Guararapes reverte lucro e tem prejuízo líquido de R$ 70,7 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 20:23 Para compartilhar:

A Guararapes reportou prejuízo líquido de R$ 70,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, revertendo o cenário de lucro líquido de R$ 3,4 milhões registrado no mesmo período de 2022.

Já o Ebitda consolidado da companhia somou R$ 183,8 milhões, o que representou queda anualizada de 8,7%. O resultado foi impactado pelo menor desempenho dos segmentos de Mercadorias e Midway Financeira, enquanto o Midway Shopping apresentou crescimento na comparação anual. A margem Ebitda consolidada atingiu 8,8% no trimestre de referência.

A receita líquida foi de R$ 2,1 bilhões, alta de 6,1% em comparação com o mesmo trimestre de 2022. “Esse valor se deu, principalmente, em função da retomada na dinâmica de crescimento das vendas no segmento de mercadorias e do crescimento do Midway Mall, parcialmente compensado pelo desempenho da Midway Financeira, ainda impactado pelo cenário macro”, disse a companhia no balanço divulgado há pouco.

O resultado financeiro líquido ex-IFRS16 totalizou uma despesa de R$ 90,9 milhões no trimestre, uma redução de 11,7% ante o mesmo período de 2022, e representou 4,3% da receita líquida deste trimestre.

A Guararapes encerrou o período de julho a setembro deste ano com uma geração de caixa livre de R$ 87,9 milhões. No entanto, a empresa pondera que o montante de R$ 199,5 milhões de caixa no terceiro trimestre de 2022 teve benefício do início das antecipações de recebíveis.

Já a dívida líquida foi de R$ 1,7 bilhão ao final do terceiro trimestre de 2023, praticamente estável se comparado com o mês de junho desse ano. A relação dívida líquida/Ebitda foi de 1,9 vezes e dívida líquida por Ebitda pré-IFRS de 2,8 vezes no final do terceiro trimestre.

