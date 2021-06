Guararapes: Conselho aprova JCP de R$ 15,025 milhões, a R$ 0,0301 por ação

O conselho de administração do Grupo Guararapes aprovou o crédito de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 15,025 milhões, que corresponde a R$ 0,0301 por ação. Será considerada a base acionária do dia 29 de junho, com ações negociadas “ex-juros” a partir do dia 30.

