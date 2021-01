Guarani x Vitória: prováveis times, desfalques e onde assistir Bugre tenta manter remoto sonho de acesso mesmo com inúmeros desfalques enquanto luta do Leão da Barra é para fugir do rebaixamento

Pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani joga em seus domínios contra o Vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Apesar da diferença na tabela de classificação, as infecções por Covid-19 no Bugre devem, naturalmente, não apenas igualar como criar uma grande disparidade na lista de opções para os dois treinadores.

Isso porque o time de Campinas, em 10° com 48 unidades, tinha chances mais palpáveis na última rodada ontem o surto do novo coronavírus “depenou” o plantel de Felipe Conceição, tendo peso considerável na goleada por 4 a 0 sofrida diante do Cuiabá. Entretanto, por ter sete pontos de distância para o quarto colocado Juventude, a matemática ainda permite sonhar.

No caso do rubro-negro de Salvador, os olhares estão voltados unicamente para a permanência na segunda divisão. Para isso, além de vencer seus três últimos compromissos no torneio, o atual 17° colocado com 39 pontos precisa torcer por ao menos um resultado negativo de Figueirense ou Náutico na reta final da Série B.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA



Data e horário: 20/01/2021, às 16h

​Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (CBF-RJ) e Diogo Carvalho Silva (CBF-RJ)

Onde ver: Premiere

GUARANI (Técnico: Felipe Conceição)

Gabriel Mesquita; Pablo, Wálber, Didi e Erick Daltro; Marcelo, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Waguininho, Eliel e Bruno Sávio.

Desfalques: Rafael Pin, Mateus Ludke, Bidu, Bruno Bianconi, Bruno Silva, Titi, Deivid, Giovanny, Caio, Renanzinho e Matheus Souza (Covid-19); Cristóvam (suspenso por expulsão).

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)



César; Van, Wallace, João Victor e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Fernando Neto; Alisson Farias, Mateusinho e Léo Ceará.

Desfalques: Ronaldo, Thiago Lopes e Ewandro (lesionados); Vico (Covid-19).

