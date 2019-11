Guarani vence Operário-PR com jogador a menos e encaminha permanência na Série B

O Guarani atuou por mais de 30 minutos com um jogador a menos, durante o segundo tempo do duelo deste sábado contra o Operário-PR, mas conseguiu conter o adversário e venceu por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Cardoso marcou, de pênalti, o único gol da partida e Marcelo foi expulso aos 14 minutos da etapa final.

O resultado leva o time campineiro ao 11.º lugar, com 44 pontos, e encaminha a permanência na segunda divisão nacional, além de garantir a ultrapassagem sobre a rival Ponte Preta, que tem a mesma pontuação, mas perde por 12 a 10 no número de vitórias.

O curioso é que esta foi a oitava vitória do Guarani sob o comando do técnico Thiago Carpini com o mesmo placar: 1 a 0. Do outro lado, o Operário-PR, já sem pretensões, fica em nono lugar com 49 pontos.

O jogo começou em ritmo bastante acelerado, muito em razão da postura ofensiva adotada pelo Operário-PR nos momentos iniciais, o que surpreendeu o adversário. Índio e Rafael Chorão tiveram boas chances em pouco menos de cinco minutos de bola rolando. Apesar da surpresa, o Guarani não recuou e também foi para cima.

A partida ficou aberta e oportunidades foram criadas para ambos os lados. Nas melhores, Rodrigo Viana salvou o lado paranaense ao evitar gol de Arthur, enquanto que Marcelo teve a chance de balançar a rede do Guarani e parou em Jefferson Paulino. Tudo isso aconteceu em menos de 15 minutos e logo o ritmo caiu.

Com o jogo menos movimentado, foi preciso um pênalti para tirar o zero do placar. Aos 32 minutos, o árbitro apitou ao ver falta de André Luiz – que entrou no gol após Rodrigo Viana se machucar – em Rondinelly e marcou a penalidade a favor do Guarani. Diego Cardoso converteu aos 33.

O início do segundo tempo não seguiu os moldes do primeiro e não teve grandes emoções. O Guarani entrou em campo mais recuado, na expectativa de encaixar um contra-ataque. O cenário se complicou para os donos da casa aos 14 minutos, quando Marcelo solou Maílton e foi expulso.

A partir daí, o Operário-PR se lançou ao ataque. Quatro minutos depois da expulsão, Jefferson Paulino fez grande defesa para evitar o gol após cobrança de falta de Maílton. Depois de uma ou outra investida, o time paranaense passou a ter dificuldades para encontrar espaços na defesa campineira, bem posicionada apesar da desvantagem numérica.

Agora os dois times se preparam para a disputa da 37.ª e penúltima rodada da Série B. O Operário-PR recebe o Vitória no estádio German Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 21h30 desta terça-feira, e o Guarani joga novamente no Brinco de Ouro, desta vez contra o América-MG, a partir das 21h30 da próxima sexta.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 0 OPERÁRIO-PR

GUARANI – Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Luiz Gustavo e Thallyson; Marcelo, Rondinelly (Ricardinho), Arthur e Lucas Crispim; Diego Cardoso (Nando) e Davó (Deivid). Técnico: Thiago Carpini.

OPERÁRIO-PR – Rodrigo Viana (André Luiz); Maílton (Eduardo), Alisson, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio (Felipe Alves), Marcelo e Rafael Chorão; Felipe Augusto e Lucas Batatinha. Técnico: Gerson Gusmão.

GOL – Diego Cardoso (pênalti), aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Arthur e Lenon (Guarani); Jardel, Lucas Batatinha, Rafael Chorão e Rodrigo (Operário-PR).

CARTÃO VERMELHO – Marcelo (Guarani).

ÁRBITRO – Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

RENDA – R$ 33.790,00.

PÚBLICO – 2.961 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).