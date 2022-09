Guarani vence o Sampaio Corrêa, mas segue na zona de rebaixamento da Série B

admin3 03/09/2022 - 19:47 Compartilhe

O Guarani fez valer o fator casa neste sábado à tarde e venceu o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o time paulista continua na zona de rebaixamento.







Apesar de ainda figurar entre os quatro últimos colocados, com 29 pontos, o Guarani melhorou sua situação e ganhou um pouco de fôlego na briga contra o descenso. Já o Sampaio Corrêa, que ainda não venceu fora de casa na Série B, chegou ao quinto jogo seguido sem vitória e aparece em 12º lugar, com 35 pontos.

Empurrado por seu torcedor, o Guarani foi melhor no primeiro tempo e acabou indo para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no placar. Aos 18, após confusão na área, a bola bateu no braço do zagueiro Allan e a arbitragem, com auxílio do VAR, marcou pênalti. Giovanni Augusto cobrou e marcou aos 21.

A desvantagem obrigou o Sampaio Corrêa a sair para o jogo e consequentemente as chances dos visitantes apareceram. Aos 26, Paulo Sérgio cabeceou nas mãos do goleiro Maurício Kozlinski. Depois, aos 39, foi a vez de André Luiz arriscar de longe e obrigar o arqueiro do Guarani a fazer ótima defesa.

No segundo tempo, o Guarani seguiu melhor e praticamente liquidou o confronto aos sete minutos. Jamerson cruzou da esquerda e encontrou o centroavante Yuri Tanque, que ganhou da marcação e cabeceou forte para as redes, sem chances de defesa para o goleiro Matheus Inácio.

O Sampaio Corrêa tentou reagir e aos 19 minutos balançou as redes em lindo chute de Lucas Araújo, contudo, o lance foi revisado pelo VAR e a arbitragem viu que Gabriel Poveda, que participou do lance, estava em posição irregular na origem, anulando o gol do time maranhense.

O gol anulado desanimou o Sampaio Corrêa e estimulou o Guarani, que chegou ao terceiro gol. Aos 26 minutos, Bruno José recebeu na entrada da área e finalizou cruzado no canto direito do goleiro Matheus Inácio.

Daí em diante, o Guarani administrou a vantagem e esperou o apito final para comemorar a importante vitória na luta contra o rebaixamento.

O Guarani volta a campo na terça-feira (6) para enfrentar o Vila Nova, às 21h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o Sampaio Corrêa, na quarta-feira, receberá o Novorizontino, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 3 X 0 SAMPAIO CORRÊA

GUARANI – Maurício Kozlinski; Alvariño, João Victor, Derlan e Jamerson (Mayk); Leandro Vilela (Eduardo Person), Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto (Bruno Miranda) e Isaque (Edson Carioca); Júlio César (Bruno José) e Yuri Tanque. Técnico: Mozart Santos.

SAMPAIO CORRÊA – Matheus Inácio; Mateusinho, Paulo Sérgio, Allan e Lucas Hipólito (Pará); André Luiz, Ferreira (Nadson), Maurício (Lucas Araújo) e Renatinho (Warley); Ygor Catatau (Lucas Tocantins) e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Giovanni Augusto, aos 22 minutos do primeiro tempo. Yuri Tanque, aos 7; e Bruno José, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Leandro Vilela e Isaque (Guarani); Paulo Sérgio e Allan (Sampaio Corrêa).

PÚBLICO – 3.572 pagantes

RENDA – R$ 37.180,00

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).