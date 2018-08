Guarani vence Londrina fora de casa e entra no G4 da Série B

A estrela de Rafael Longuine brilhou mais uma vez e colocou o Guarani no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, o camisa 10 marcou o gol do triunfo sobre o Londrina por 2 a 1, no Estádio do Café, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno.

Essa foi a segunda vitória seguida do Guarani, que chegou aos mesmos 29 pontos do Figueirense, mas assumiu a quarta colocação por levar vantagem no saldo de gols (4 contra 3). Já o Londrina estacionou nos 21 e, na 15.ª colocação, pode até entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi de um time só. Logo aos cinco minutos, Lucas Costa furou na hora de tirar a bola e na sequência cometeu pênalti em Bruno Mendes. Denner cobrou bem e abriu o placar para o visitante. Na sequência, Ricardinho recebeu de Matheus Oliveira e bateu para grande defesa de Vagner. Além disso, Rafael Longuine e Willian Oliveira também levaram perigo ao goleiro do time da casa. A única chegada do mandante foi aos 29 minutos, quando Paulo Henrique cabeceou nas mãos de Oliveira.

O Londrina voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e precisou de 11 minutos para empatar. Dagoberto cobrou falta na segunda trave e Safira cabeceou no canto de Oliveira, que ainda tocou na bola. Empolgado, o time paranaense se lançou em busca da virada, mas sofreu o segundo gol no contra-ataque.

Aos 20 minutos, Kauê foi lançado em velocidade e passou para Rafael Longuine, que precisou de duas oportunidades para marcar seu sétimo gol na Série B. O Londrina ainda quase empatou em chute forte de Moisés, mas a bola explodiu no travessão de Oliveira. Depois foi a vez de Luizão acertar a trave em cabeceio rasteiro, quando então o time paulista apenas se defendia para garantir a vitória, a terceira longe de sua torcida.

O Londrina volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Boa, às 20h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha, enquanto o Guarani recebe o Fortaleza, às 16h30 do sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. Os jogos são válidos pela 20.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 GUARANI

LONDRINA – Vagner; Lucas Ramon, Luizão, Lucas Costa e Victor Luiz; João Paulo, Diego Lorenzi (Moisés), Dagoberto, Jô (Thiago Ribeiro) e Safira (Dudu); Paulo Henrique. Técnico: Sérgio Soares.

GUARANI – Oliveira; Kevin, Philipe Maia, Éverton Alemão e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Denner (Felipe Diadema), Rafael Longuine (Fabrício) e Matheus Oliveira (Kauê); Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Denner aos cinco minutos do primeiro tempo; Safira, aos 11, e Rafael Longuine, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Costa, Luizão, Lucas Ramon e Dagoberto (Londrina); Willian Oliveira, Pará e Everton Alemão (Guarani).

RENDA – R$ 4.746,60.

PÚBLICO – 398 pagantes (445 total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).