Guarani vence líder Cuiabá e sai da zona do rebaixamento

Depois de oito jogos sem perder, o Cuiabá saiu do Brinco de Ouro da Princesa com a derrota de 1 a 0 para o Guarani, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bugre deixou a zona de rebaixamento, chegou a 17 pontos e pulou para a 15ª posição. Já o Dourado continua na liderança com 32 pontos, mas começa a ser perseguido mais de perto por Ponte Preta e Chapecoense.

O Guarani aproveitou o primeiro tempo muito ruim do Cuiabá para fazer o gol da vitória. Aos 30 minutos, Todinho tocou para Bidu. O lateral-esquerdo arriscou de fora da área e a bola ainda bateu na trave antes de entrar. No fim da primeira etapa, o zagueiro Luiz Gustavo, do Cuiabá, recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Eduardo Person, e foi expulso.

Com um a mais, o Bugre não teve muita dificuldade para segurar o resultado até os 34 minutos, quando Bruno Sávio também recebeu cartão vermelho. Mesmo pressionando no fim, o Dourado não conseguiu o empate.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Vitória, quarta-feira (21) às 19h no Barradão. O Cuiabá recebe o Paraná, no mesmo horário, na Arena Pantanal.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.

