Guarani vai manter o planejamento inicial após a derrota no Dérbi 209

A derrota do Guarani no Dérbi 209 diante da arquirrival Ponte Preta, por 2 a 0, disputado no domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, já ficou no passado. O técnico Maurício Souza começou a semana dizendo que o planejamento do time não irá mudar mesmo após o tropeço no clássico de Campinas e que o principal objetivo é a classificação para o mata-mata.

“Não vamos mudar o nosso planejamento. A gente está muito confiante no trabalho. Temos a nossa linha de corte para seguir na primeira divisão (13 pontos) e vamos continuar trabalhando para manter a liderança também. Vamos continuar sonhando. Não tem nada definido e vamos seguir nosso trabalho”, disse o treinador.

Mesmo com a derrota, o Guarani segue na liderança do Grupo B com dez pontos, seguido de perto por Portuguesa e Santos, ambos com nove pontos, e pelo Red Bull Bragantino, com oito. Agora buscará a reabilitação diante do Novorizontino, em casa, no estádio Brinco de Ouro, quinta-feira, às 19h30.

Para este duelo, o zagueiro Lucas Rafael, expulso em lance polêmico que resultou com o primeiro pênalti marcado para a Ponte Preta, está fora para cumprir suspensão. Em súmula, o árbitro Raphael Claus afirmou que o atleta foi expulso diretamente por ‘segurar o adversário sem disputar a bola, impedindo uma clara e manifesta chance de gol dentro da área’.

Maurício Souza buscará o substituto ideal para fazer dupla com Raphael. Tití, Márcio Silva e Vinícius Kauê são as principais opções para o setor.