Guarani vai com três volantes para ‘jogo de seis pontos’ na Série B

Com duas vitórias nos últimos três jogos, o Guarani quer seguir crescendo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para tentar sair da lanterna e se livrar do rebaixamento. Neste sábado, pela 21ª rodada, irá fazer um confronto contra um concorrente direto na luta contra a degola: visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 15h30.

Para este duelo de seis pontos, o técnico Allan Aal não poderá contar com o meia Luan Dias, principal responsável pela criação do meio-campo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Vila Nova, por 2 a 0. e agora terá que cumprir suspensão. Com isso, o comandante deve optar por uma formação com três volantes.

Gabriel Bispo retorna de suspensão e fará trio de meio-campo com Anderson Leite e Matheus Bueno. Outra possibilidade seria improvisar o atacante Marlon no setor de criação, mas esta mudança foi testada durante os treinamentos e praticamente descartada.

Na defesa, a baixa é Matheus Salustiano, suspenso. Em seu lugar deve entrar Renê, recém-contratado. Até por conta disso, o time paulista deve entrar em campo com a seguinte formação: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Renê e Jefferson; Anderson Leite, Matheus Bueno e Gabriel Bispo; João Victor, Caio Dantas e Airton.

Atualmente, apesar dos resultados positivos, o Guarani segue na lanterna da Série B com 14 pontos somados. Em 20 jogos são três vitórias, cinco empates e 12 derrotas.