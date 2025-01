Guarani vai a Limeira atrás da segunda vitória no Paulistão diante da estreante Internacional

De olho na segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o Guarani faz o clássico regional com a Internacional de Limeira neste sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O objetivo dos clubes, neste primeiro momento, é a permanência na elite e, quem sabe, avançar à próxima fase.

O Guarani, que vem de um rebaixamento amargo na Série B do Campeonato Brasileiro, iniciou 2025 de forma positiva. Após uma reformulação no elenco, o time estreou com vitória em casa, derrotando o Botafogo-SP por 2 a 0. A equipe parece determinada a se reerguer e reconquistar a confiança de sua torcida, e o clássico contra a Inter é uma grande oportunidade de consolidar esse bom momento.

Já a Inter de Limeira fará sua estreia na competição. Como teve seu confronto contra o São Paulo adiado devido ao time da capital estar disputando a FC Series, nos Estados Unidos, terá o clássico como sua primeira verdadeira prova no Estadual. A expectativa é alta, especialmente após a boa campanha do ano passado, quando a Inter surpreendeu ao vencer o próprio Guarani por 1 a 0 fora de casa.

O retrospecto entre os dois rivais é equilibrado. Em 45 confrontos, o Guarani levou a melhor em 16 ocasiões, enquanto a Inter venceu 11 vezes e houve 18 empates. Apesar disso, a última vitória da Inter, na temporada passada, trouxe confiança para o time limeirense, que mira surpreender na competição.

Com a vitória inicial, a expectativa é que o técnico Maurício Souza aposte na mesma equipe, com algumas mudanças pontuais, apenas para preservar alguns atletas e dar ritmo de jogo a outros. Um dos destaques da partida contra o Botafogo, Giva deve ser uma das apostas entre os titulares.

O treinador ainda indicou duas dúvidas. Na lateral-direita, Yan Henrique e Lucas Justen duelam pela titularidade. Já no ataque, a disputa é entre Eliseu Manuel e Renan Bernabé.

“A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil e tudo neste ano foi atropelado. A gente sabe o peso que carregamos por conta de tudo que aconteceu no passado. Queremos continuar jogando bem para trazer a torcida para o nosso lado”, afirmou o treinador.

A Inter de Limeira é um mistério. O técnico Felipe Conceição deve continuar com o esquema com três defensores. No total, foram 14 reforços confirmados para o Paulistão. Há ainda atletas a serem inscritos. O treinador não deu pistas da escalação, uma vez que fechou os treinamentos de pré-temporada para evitar a presença de “espiões”.

“É um campeonato difícil, mas sabemos do nosso potencial, o time se reforçou e já está calejado do ano passado. Vamos em busca dos nossos objetivos. Contamos com nossos torcedores para realizar uma boa campanha”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X GUARANI

INTER DE LIMEIRA – André Luiz; Alysson Dutra, Gui Mariano e Roberto Rosa; JP Galvão, Flávio, Marlon e Albano; Pablo Diogo, Alex Sandro e Ronie Carrillo. Técnico: Felipe Conceição.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Márcio Silva e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Anderson Leite (Caio Mello) e Giva; Eliseu Manuel (Renan Bernabé) e Matheus Régis. Técnico: Maurício Souza.

ÁRBITRO – Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).