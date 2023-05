Guarani tenta voltar a vencer e Ponte Preta quer embalar em casa pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 4:30 Compartilhe

A dupla de clubes de Campinas – Ponte Preta e Guarani – vai estar em campo neste domingo que vai ter mais dois jogos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo de manhã, a Ponte Preta tenta engatar a segunda vitória em casa diante do Ceará. À noite, o Guarani pega o Sport, no Recife, para voltar a vencer após perder os 100% de aproveitamento.

Depois de ficar três jogos sem vencer na Série B, enfim, a Ponte Preta desencantou ao vencer o Botafogo-SP, no meio de semana, por 2 a 0. Agora busca a segunda vitória seguida para subir na tabela e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Logo às 11h, recebe o Ceará, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Apesar de ter apenas uma vitória em três jogos neste início de Série B, o Ceará chega com moral após vencer o Sport, nos pênaltis, e faturar o título da Copa do Nordeste. Atualmente, na competição nacional, o time cearense está na parte de baixo da tabela com apenas três pontos. Este jogo terá torcida única, porque os torcedores estão suspensos pelo STJD.

Mais tarde, às 19h, o Guarani busca a reabilitação diante do Sport, fora de casa, no estádio da Ilha do Retiro. Após empolgar seu torcedor com três vitórias nos três primeiros jogos, acabou derrotado pelo Juventude na rodada passada, por 1 a 0 e, agora, tenta voltar a vencer para continuar na parte de cima da tabela.

Atualmente, tem nove pontos. Já o time do Recife entrou em campo apenas uma vez nesta Série B e somou um ponto. Antes focou as finais do Estadual, conquistando o título em cima do retro, e no meio da semana perdeu em asa o título da Copa do Nordeste.

A quinta rodada da Série B será encerrada com mais um jogo na segunda-feira. Em casa, o Atlético-GO tenta se manter invicto diante do Londrina, que não vence há três jogos e precisa da reabilitação.

Confira os jogos da 5ª rodada da Série B:

Domingo

11h

Ponte Preta x Ceará

Sport x Guarani

Segunda-feira

Atlético-GO x Londrina

