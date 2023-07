Guarani tem três desfalques por suspensão na busca para colar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 18:04 Compartilhe

Focado em embalar a segunda vitória seguida e o quarto jogo sem derrota para voltar de vez a briga pelo G-4, o Guarani tem mais um importante desafio neste final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em casa, no estádio Brinco de Ouro, com apoio de seu torcedor, recebe o Atlético-GO, às 11h da manhã.

Para o duelo, porém, o técnico Umberto Louzer está tendo que quebrar a cabeça para definir a escalação titular, afinal o comandante não poderá contar com três jogadores suspensos, que levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 contra o ABC.

São baixas o zagueiro Walber, o volante Matheus Barbosa e o atacante Bruno José. Com isso, a tendência é que Alvariño, Lucas Araújo e Isaque entrem nas respectivas vagas, mas Louzer ainda não confirmou qual será o time titular.

Já o zagueiro Alan Santos e o meia Régis ainda estão em fase de transição e não têm retornos garantidos. Assim como o goleiro Pegorari, que segue tratando um desconforto muscular no posterior da coxa direita.

Atualmente, o Guarani é sexto colocado da Série B com 29 pontos. O Novorizontino, com 33, é o primeiro time dentro do G-4.

