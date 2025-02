Guarani sofre empate do Velo Clube nos acréscimos e sai vaiado no Brinco de Ouro

Com um gol sofrido aos 51 minutos do segundo tempo, marcado por Lucas Duni, o Guarani ficou no empate por 1 a 1 com o Velo Clube nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado aumentou o jejum de vitórias, agora de quatro jogos, deixando o clube sob risco de deixar a zona de classificação.

A partida marcou o reencontro das equipes na elite estadual após 46 anos. O Guarani abriu o placar logo no início, com Rafael Rodrigues, e teve chances para ampliar, mas não conseguiu segurar o resultado. O empate no fim gerou protestos da torcida, que vaiou os jogadores.

Com 12 pontos no Grupo B, o Guarani agora torce contra Red Bull Bragantino e Portuguesa, que somam 11 e entram em campo nesta quinta-feira contra Mirassol e São Bernardo, respectivamente. Caso os concorrentes não vençam, o Guarani dependerá apenas de si na última rodada para avançar às quartas de final. No domingo, enfrenta o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena.

De outro lado, o Velo Clube, com 10 pontos, não tem mais chances de classificação no Grupo D, mas deu um grande passo para evitar o rebaixamento. Na última rodada vai enfrentar, em casa, o Água Santa, que pode até igualar a pontuação, no entanto, dificilmente vai tirar a vantagem no saldo de gols, que de momento é de -4 a -12 para o time de Rio Claro.

A Inter de Limeira, lanterna com 7, também pode chegar a 10 caso vença o Santos, porém, ficaria atrás no critério de vitórias: 1 a 2.

O Guarani começou a partida pressionando o Velo Clube e não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, após escanteio cobrado pela direita, o zagueiro Raphael Rodrigues se antecipou ao goleiro Pablo, dividiu a bola e desviou de cabeça para as redes.

Mesmo em vantagem, o Guarani seguiu controlando as ações, enquanto o Velo Clube encontrava dificuldades para se organizar e criar jogadas no setor ofensivo. Na metade do primeiro tempo, o ritmo diminuiu, permitindo que o Velo Clube crescesse na partida e levasse perigo com finalizações de Léo Campos e Gabriel Mancha.

O segundo tempo começou movimentado, com ambas as equipes criando boas oportunidades, mas o Guarani levou mais perigo. Antes dos 12 minutos, Anderson Leite acertou a trave, e Rafael Bilu carimbou o travessão, mostrando a pressão do time da casa.

O jogo seguiu intenso, com o Velo Clube mais organizado e buscando o ataque. Na reta final, o visitante aumentou a pressão e criou chances seguidas em busca do empate. A insistência deu resultado nos acréscimos. Aos 51 minutos, João Victor errou na saída de bola, e Lucas Duni aproveitou. O atacante roubou a posse, invadiu a área em diagonal, passou pela marcação e finalizou no canto direito de Gabriel Mesquita, decretando o empate do Velo Clube.

O Guarani entra em campo no próximo domingo para enfrentar o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada do campeonato. No mesmo horário, o Velo Clube encara o Água Santa, em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 VELO CLUBE

GUARANI – Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Caio Mello e Anderson Leite (Isaque); Rafael Bilu (Luiz Miguel), João Marcelo (João Victor) e Deni Júnior. Técnico: Maurício Souza.

VELO CLUBE – Pablo; Yuri, Rafael Ribeiro (Cauari), Gabriel Mancha e Léo Campos; Marcelo Augusto, Pedro Favela (Carlos Miguel) e Léo Baiano (Pedro Cacho); Sillas, Jefferson Nem (Lucas Duni) e Vinicius Leite. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS – Raphael Rodrigues, aos 7 minutos do primeiro tempo; Lucas Duni, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Nathan Camargo (Guarani) e Pedro Favela (Velo Clube).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

RENDA – R$ 86.565,00.

PÚBLICO – 3.463 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).