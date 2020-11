Guarani sobe de produção com Felipe Conceição Em quatro jogos com o novo técnico, o Bugre perdeu apenas uma vez e deixou a zona de rebaixamento

Após um período ruim na Série B, onde a equipe chegou a brigar na zona de rebaixamento, o Guarani finalmente subiu de produção e conseguiu respirar na tabela de classificação.

Um dos motivos para a subida dentro das quatro linhas é o técnico Felipe Conceição. Com uma formação mais equlibrada, o Bugre começou a somar pontos e foi superado apenas no quarto jogo do comandante.

Antes do revés diante do Juventude, na noite do último domingo, o Guarani havia vencido dois jogos e empatado outro.

No total, durante a passagem de Felipe Conceição no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani marcou quatro gols e levou três.

Na próxima rodada, o Guarani, que se encontra na 13ª posição, com 21 pontos, volta a campo na sexta-feira, quando encara o CSA, em casa.

