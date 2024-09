Guarani se reabilita, ganha por 1 a 0 em Campinas e Mirassol pode perder vaga no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 23:49 Para compartilhar:

O Guarani conseguiu sua reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, por 1 a 0, o Mirassol, nesta terça-feira, pela 27ª rodada, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com isso, deixou para trás as derrotas para o América-MG (3 a 0) e Paysandu (2 a 1), ambas fora de casa, mas ainda continua na lanterna com 24 pontos.

O Mirassol completou três jogos sem vencer, mas ainda continua com 43 pontos, na terceira posição. Agora, para se manter no G-4 – zona de acesso -, vai ter que torcer para que o Vila Nova, com 42, não vença a Chapecoense, nesta quarta-feira, em Goiânia (GO).

Com dois técnicos experientes, os times iniciaram o jogo com um esquema tático parecido, armado no 4-4-2. Allan Aal, do Guarani, optou por escalar três volantes, priorizando a marcação, deixando o meia Luan Dias um pouco mais livre para tentar encostar nos dois atacantes: João Victor e Caio Dantas.

Mozart Santos, do Mirassol, também manteve seu meio-campo reforçado, apostando na movimentação de Fernandinho e no oportunismo de Dellatorre no ataque. O visitante chegou perto do primeiro gol aos 10 minutos, quando Anderson Leite perdeu a bola na frente da área para Chico Kim. Após passe lateral, a bola sobrou dentro da área para o chute de Dellatorre, que acertou o travessão.

O esquema do time da casa ficou comprometido aos 30 minutos, quando Anderson Leite se machucou e saiu para a entrada do atacante Marlon Maranhão. O Guarani passou a jogar no 4-3-3. Mas a mudança acabou sendo positiva, porque conseguiu finalizar duas vezes com perigo.

A primeira, aos 44 minutos, numa cobrança de falta de Heitor e que Alex Muralha espalmou para o lado. A segunda chance terminou em gol, num chute de fora da área de João Victor. A bola quicou na frente de Muralha, tocou nas mãos dele e entrou. Um chute despretensioso e que contou com a falha do goleiro, aos 47 minutos.

Atrás no placar, Mozart Santos precisou mexer no Mirassol. Colocou dois atacantes – Léo Gamalho e Iury Castilho – para ganhar agressividade. Mas foi o Guarani quem finalizou duas vezes com perigo. Aos 10, com Luan Dias, bloqueado por Alex Muralha, e aos 26, num chute no alto de João Victor, que Muralha deu um tapa para escanteio.

Aos 28 minutos, Allan Aal deu novo fôlego para o Guarani com três substituições, com as entradas de Pacheco, Reinaldo e Lohan. Até então o Guarani levava o jogo com certa tranquilidade, sem sofrer pressão do adversário. O Mirassol só foi para o tudo ou nada no final e acertou a trave num chute de Iury Castilho, aos 48 minutos.

No fim de semana já começa a 28ª rodada da Série B. O Mirassol joga no sábado (21) diante do Goiás, em Goiânia (GO), enquanto o Guarani só volta a campo na outra terça-feira (24) diante do Operário, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 MIRASSOL

GUARANI – Pegorari; Heitor (Pacheco), Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson; Matheus Bueno, Anderson Leite (Marlon Maranhão), Pierre (Gabriel Bispo) e Luan Dias; João Victor (Reinaldo) e Caio Dantas (Lohan). Técnico: Allan Aal

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho, Isaque (Iury Castilho) e Chico Kim (Léo Gamalho); Fernandinho (Negueba) e Dellatorre (Cristian). Técnico: Mozart Santos.

GOL – João Victor, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Emerson, Matheus Bueno, Marlon Maranhão e Pacheco (Guarani); Danielzinho, Zeca e Negueba (Mirassol).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 23.160,00.

PÚBLICO – 2.551 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).