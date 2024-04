Guarani rescinde o contrato do lateral-direito Mateus Ludke

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Fora dos planos do técnico Claudinei Oliveira para a disputa da Série B do Brasileiro, o lateral-direito Mateus Ludke teve seu contrato rescindido, nesta quinta-feira, pela diretoria do Guarani.

O futuro de Ludke estava indefinido desde quando retornou de empréstimo do Boavista, time no qual disputou o último Campeonato Carioca. Foram dois gols e 14 partidas.

Revelado na Chapecoense, Mateus Ludke chegou ao Guarani em 2020 e no ano seguinte teve mais oportunidades. Foram 20 partidas e 2 gols. Depois, o lateral perdeu espaço e foi emprestado para Sampaio Corrêa-MA, América-RN e por último o Boavista-RJ.

Com a saída de Mateus Ludke, Claudinei Oliveira tem Diogo Mateus, Heitor e Yan Henrique como opções para a lateral-direita.

Nesta sexta-feira, contra a Chapecoense, no Brinco de Ouro da Princesa, Diogo Mateus deve mais uma vez ser o titular da lateral direita. Heitor foi expulso na derrota para o Vila Nova e cumpre suspensão.