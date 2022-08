Guarani rescinde com Rafael Martins e encaminha venda de Lucão do Break

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro Série B, o Guarani começou a promover mudanças no elenco. Já na metade da competição, a diretoria passou a buscar reforços e a dispensar alguns atletas. Nesta segunda-feira, o clube comunicou a saída do goleiro Rafael Martins, que rescindiu contrato, e do atacante Lucão Break, com venda encaminhada.







“O Guarani informa que o goleiro Rafael Martins e o atacante Lucão do Break não fazem mais parte do elenco bugrino. O Guarani agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira dos dois atletas”, disse o clube, em comunicado.

A saída do goleiro Rafael Martins já era esperada. Após fazer 28 jogos em 2021, fez apenas três nesta temporada. Já no caso de Lucão do Break, havia incertezas. O clube afirmou que o jogador será vendido para um clube estrangeiro, mas não revelou o nome. Os detalhes devem ser conhecidos nos próximos dias. Lucão fez 60 jogos e 12 gols desde que chegou ao Guarani, em 2021.

Nesta segunda-feira, o Guarani também anunciou a contratação do atacante Yuri, de 24 anos, por empréstimo junto ao Coimbra-MG. O contrato é válido até o final do Campeonato Paulista. Além dele, o clube conta com Bruno José, Yago, Nicolas Careca, Júlio César e Maxwell para o setor ofensivo.

Sem vencer há quatro jogos, o Guarani ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos, dois a menos do que o Operário-PR, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Grêmio, na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 22ª rodada.